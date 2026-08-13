Análise técnica de SwftCoin (SWFTC) hoje A página de Análise de SwftCoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SWFTC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SwftCoin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SwftCoin (SWFTC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.00244 -- -6.70% -5.76% -32.81%

Fluxo de capital de SwftCoin Entrada líquida Preço de SWFTCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.01 M 0.00 2026-08-11 $0.02 M 0.00 2026-08-10 -$0.03 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie SwftCoin (SWFTC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SwftCoin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SWFTC / USDT $0.00244 $0.00244 $0.00244 -0.77% 22.64M (USDT) Negociar