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Análise técnica de Swell Network (SWELL) hoje
Variação de preço de Swell Network (SWELL)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.0006465
|--
|+4.90%
|-10.23%
|-51.18%
Fluxo de capital de Swell Network
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-12
|$0.03 M
|0.00
|2026-08-11
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-10
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-09
|$0.04 M
|0.00
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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