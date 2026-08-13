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Análise técnica de Swell Network (SWELL) hoje

Análise técnica de Swell Network (SWELL) hoje

A página de Análise de Swell Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SWELL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Swell Network abaixo.

Variação de preço de Swell Network (SWELL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0006465--+4.90%-10.23%-51.18%
Saiba mais sobre o preço de Swell Network

Fluxo de capital de Swell Network

Entrada líquidaPreço de SWELLUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.00
2026-08-12$0.03 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10-$0.01 M0.00
2026-08-09$0.04 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SWELL/USDT
$0.0006465
$0.0006465$0.0006465
+1.18%
82.80M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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