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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Swarms, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Swarms, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de swarms (SWARMS) hoje

Análise técnica de swarms (SWARMS) hoje

A página de Análise de swarms fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SWARMS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de swarms abaixo.

Variação de preço de swarms (SWARMS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.007896--+14.95%+34.97%-42.33%
Saiba mais sobre o preço de swarms

Indicadores técnicos de Swarms

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Swarms em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 2
Neutro 3
Compra 21
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 3Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.007961
0.007955
R2
0.007955
0.007949
R1
0.007944
0.007945
PP
0.007938
0.007938
S1
0.007927
0.007932
S2
0.007921
0.007928
S3
0.00791
0.007921

Sinais de mercado Swarms

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.56M
$5.97 M
$6.54 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.03 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.13 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.13 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Swarms

Entrada líquidaPreço de SWARMSUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11$0.00 M0.01
2026-08-10$0.00 M0.01
2026-08-09$0.00 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie swarms (SWARMS) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o swarms.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SWARMS/USDT
$0.007896
$0.007896$0.007896
+0.77%
7.83M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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