O preço ao vivo de SEA WARS (SWAR) hoje é $ 0.0000000011, com uma variação de 10.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SWAR para USD é de $ 0.0000000011 por SWAR.

SEA WARS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SWAR. Nas últimas 24 horas, SWAR foi negociado entre $ 0.0000000009 (mínimo) e $ 0.0000000011 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SWAR movimentou-se 0.00% na última hora e -15.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 303.05.

Informações de mercado de SEA WARS (SWAR)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 303.05$ 303.05 $ 303.05 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,002,005,000,000,000 1,002,005,000,000,000 1,002,005,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de SEA WARS é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 303.05. A oferta em circulação de SWAR é --, com um fornecimento total de 1002005000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.10M.