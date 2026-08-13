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Análise técnica de Slash Vision Labs (SVL) hoje

Análise técnica de Slash Vision Labs (SVL) hoje

A página de Análise de Slash Vision Labs fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SVL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Slash Vision Labs abaixo.

Variação de preço de Slash Vision Labs (SVL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.003293---6.35%-65.80%-55.47%
Saiba mais sobre o preço de Slash Vision Labs

Fluxo de capital de Slash Vision Labs

Entrada líquidaPreço de SVLUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10$0.01 M0.00
2026-08-09$0.02 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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SVLUSDT (Negociação de Futuros)

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Negocie Slash Vision Labs (SVL) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Slash Vision Labs.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SVL/USDT
$0.003293
$0.003293$0.003293
+0.21%
15.27M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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