Análise técnica de Supra (SUPRA) hoje A página de Análise de Supra fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SUPRA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Supra abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Supra (SUPRA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0001758 -- -11.49% -16.01% -63.99%

Indicadores técnicos de Supra

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Supra em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 5 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda forte Venda 6 Neutro 5 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0001762 0.0001761 R2 0.0001761 0.0001761 R1 0.0001761 0.0001761 PP 0.000176 0.000176 S1 0.000176 0.000176 S2 0.0001759 0.000176 S3 0.0001759 0.0001759

Sinais de mercado Supra Volume líquido atual de ordens em aberto -0.20M $0.48 M $0.68 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.05 M Vendas ativas de 7 dias $0.05 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Supra Entrada líquida Preço de SUPRAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Supra (SUPRA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Supra. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SUPRA / USDT $0.0001758 $0.0001758 $0.0001758 -2.48% 590.63M (USDT) Negociar SUPRA / USDC $0.0001756 $0.0001756 $0.0001756 -2.60% 308.99M (USDT) Negociar