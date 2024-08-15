Análise técnica de SUNDOG (SUNDOG) hoje A página de Análise de SUNDOG fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SUNDOG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SUNDOG abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SUNDOG (SUNDOG) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.00394 -- +5.06% -3.20% -29.14%

Fluxo de capital de SUNDOG Entrada líquida Preço de SUNDOGUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.01 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie SUNDOG (SUNDOG) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SUNDOG. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SUNDOG / USDT $0.00394 $0.00394 $0.00394 -0.25% 378.21K (USDT) Negociar