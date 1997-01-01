Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre StonkBroker, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre StonkBroker, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre STONKBROKER

Informações sobre preços de STONKBROKER

O que é STONKBROKER

Site oficial do STONKBROKER

Tokenomics de STONKBROKER

Previsão de preço de STONKBROKER

Histórico de preço de STONKBROKER

Guia de compra de STONKBROKER

Conversor de STONKBROKER para moeda Fiat

Spot STONKBROKER

Futuros USDT-M de STONKBROKER

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de StonkBroker (STONKBROKER) hoje

Análise técnica de StonkBroker (STONKBROKER) hoje

A página de Análise de StonkBroker fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de STONKBROKER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de StonkBroker abaixo.

Variação de preço de StonkBroker (STONKBROKER)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.025385--+42.43%+4,977.00%+4,977.00%
Saiba mais sobre o preço de StonkBroker

Indicadores técnicos de StonkBroker

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do StonkBroker em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 14
Neutro 2
Compra 10
Médias móveis:NeutroVenda 7Neutro 0Compra 7
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.025829
0.025826
R2
0.025826
0.025824
R1
0.025824
0.025823
PP
0.025821
0.025821
S1
0.025819
0.025819
S2
0.025816
0.025818
S3
0.025814
0.025816

Sinais de mercado StonkBroker

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.03 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.16 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.15 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de StonkBroker

Entrada líquidaPreço de STONKBROKERUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre StonkBroker

Negocie StonkBroker (STONKBROKER) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o StonkBroker.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
STONKBROKER/USD1
$0.025373
$0.025373$0.025373
-11.37%
1.69M (USDT)
STONKBROKER/USDT
$0.025385
$0.025385$0.025385
-12.55%
3.21M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de STONKBROKER para USD

Montante

STONKBROKER
STONKBROKER
USD
USD

1 STONKBROKER = 0.025385 USD