Análise técnica de StonkBroker (STONKBROKER) hoje A página de Análise de StonkBroker fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de STONKBROKER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de StonkBroker abaixo. Cadastrar

Variação de preço de StonkBroker (STONKBROKER) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.025385 -- +42.43% +4,977.00% +4,977.00%

Indicadores técnicos de StonkBroker

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do StonkBroker em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 14 Neutro 2 Compra 10 Médias móveis : Neutro Venda 7 Neutro 0 Compra 7 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.025829 0.025826 R2 0.025826 0.025824 R1 0.025824 0.025823 PP 0.025821 0.025821 S1 0.025819 0.025819 S2 0.025816 0.025818 S3 0.025814 0.025816

Sinais de mercado StonkBroker Volume líquido atual de ordens em aberto -0.01M $0.03 M $0.04 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.03 M Vendas ativas de 3 dias $0.03 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.16 M Vendas ativas de 7 dias $0.15 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de StonkBroker Entrada líquida Preço de STONKBROKERUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie StonkBroker (STONKBROKER) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o StonkBroker. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h STONKBROKER / USD1 $0.025373 $0.025373 $0.025373 -11.37% 1.69M (USDT) Negociar STONKBROKER / USDT $0.025385 $0.025385 $0.025385 -12.55% 3.21M (USDT) Negociar