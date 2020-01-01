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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre STONK, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre STONK, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de STONK (STONK) hoje

Análise técnica de STONK (STONK) hoje

A página de Análise de STONK fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de STONK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de STONK abaixo.

Variação de preço de STONK (STONK)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.010858--+74.45%+1,451.14%+1,451.14%
Saiba mais sobre o preço de STONK

Indicadores técnicos de STONK

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do STONK em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 1
Compra 13
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.011022
0.011017
R2
0.011017
0.011014
R1
0.011015
0.011013
PP
0.01101
0.01101
S1
0.011008
0.011007
S2
0.011003
0.011006
S3
0.011001
0.011003

Sinais de mercado STONK

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.01M
$0.02 M
$0.03 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.20 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.20 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.38 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.39 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de STONK

Entrada líquidaPreço de STONKUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
STONK/USD1
$0.010774
$0.010774$0.010774
-19.02%
4.60M (USDT)
STONK/USDT
$0.010866
$0.010866$0.010866
-17.65%
7.64M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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STONK
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