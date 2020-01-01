Análise técnica de STONK (STONK) hoje A página de Análise de STONK fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de STONK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de STONK abaixo. Cadastrar

Variação de preço de STONK (STONK) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.010858 -- +74.45% +1,451.14% +1,451.14%

Indicadores técnicos de STONK

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do STONK em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 12 Neutro 1 Compra 13 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.011022 0.011017 R2 0.011017 0.011014 R1 0.011015 0.011013 PP 0.01101 0.01101 S1 0.011008 0.011007 S2 0.011003 0.011006 S3 0.011001 0.011003

Sinais de mercado STONK Volume líquido atual de ordens em aberto -0.01M $0.02 M $0.03 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.20 M Vendas ativas de 3 dias $0.20 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.38 M Vendas ativas de 7 dias $0.39 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de STONK Entrada líquida Preço de STONKUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie STONK (STONK) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o STONK. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h STONK / USD1 $0.010774 $0.010774 $0.010774 -19.02% 4.60M (USDT) Negociar STONK / USDT $0.010866 $0.010866 $0.010866 -17.65% 7.64M (USDT) Negociar