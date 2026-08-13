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Análise técnica de Stakestone (STO) hoje

Análise técnica de Stakestone (STO) hoje

A página de Análise de Stakestone fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de STO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Stakestone abaixo.

Variação de preço de Stakestone (STO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03843--+2.75%-9.02%-51.76%
Saiba mais sobre o preço de Stakestone

Indicadores técnicos de Stakestone

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Stakestone em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 2
Compra 11
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 0Compra 4
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03857
0.03855
R2
0.03855
0.03852
R1
0.0385
0.03851
PP
0.03848
0.03848
S1
0.03844
0.03846
S2
0.03842
0.03845
S3
0.03838
0.03842

Sinais de mercado Stakestone

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.96M
$4.22 M
$5.19 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.08 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.04M
Compras ativas de 7 dias
$0.50 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.55 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Stakestone

Entrada líquidaPreço de STOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.03 M0.04
2026-08-12-$0.03 M0.04
2026-08-11-$0.10 M0.04
2026-08-10-$0.09 M0.04
2026-08-09$0.03 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
STO/USDT
$0.03843
$0.03843$0.03843
+0.15%
1.49M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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