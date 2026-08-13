Análise técnica de STBL (STBL) hoje A página de Análise de STBL fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de STBL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de STBL abaixo. Cadastrar

Variação de preço de STBL (STBL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02272 -- -6.31% +1.65% -34.64%

Indicadores técnicos de STBL

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do STBL em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 10 Neutro 7 Compra 9 Médias móveis : Venda Venda 8 Neutro 3 Compra 3 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 4 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.02282 0.0228 R2 0.0228 0.02278 R1 0.02279 0.02278 PP 0.02277 0.02277 S1 0.02276 0.02275 S2 0.02274 0.02275 S3 0.02273 0.02274

Sinais de mercado STBL Volume líquido atual de ordens em aberto -0.09M $4.68 M $4.77 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.04 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.11 M Vendas ativas de 7 dias $0.12 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de STBL Entrada líquida Preço de STBLUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 -$0.01 M 0.02 2026-08-11 $0.00 M 0.02 2026-08-10 $0.00 M 0.02 2026-08-09 $0.01 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie STBL (STBL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o STBL. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h STBL / USDT $0.02271 $0.02271 $0.02271 -0.61% 2.49M (USDT) Negociar