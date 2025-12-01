Preço de StarHeroes hoje

O preço ao vivo de StarHeroes (STARHEROES) hoje é $ 0.002502, com uma variação de 0.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STARHEROES para USD é de $ 0.002502 por STARHEROES.

StarHeroes ocupa atualmente a posição #2354 em capitalização de mercado, totalizando $ 554.43K, com um fornecimento em circulação de 221.60M STARHEROES. Nas últimas 24 horas, STARHEROES foi negociado entre $ 0.00245 (mínimo) e $ 0.002617 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.3053024632863512, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.002537397988036506.

No desempenho de curto prazo, STARHEROES movimentou-se +0.16% na última hora e -9.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 79.11K.

Informações de mercado de StarHeroes (STARHEROES)

Classificação No.2354 Capitalização de mercado $ 554.43K$ 554.43K $ 554.43K Volume (24h) $ 79.11K$ 79.11K $ 79.11K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Fornecimento Circulante 221.60M 221.60M 221.60M Fornecimento máximo 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Fornecimento total 566,223,168.4906396 566,223,168.4906396 566,223,168.4906396 Taxa circulante 31.65% Blockchain pública ARB

