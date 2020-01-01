Análise técnica de Starpower (STAR) hoje A página de Análise de Starpower fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de STAR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Starpower abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Starpower (STAR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0883 -- +11.77% -45.09% -61.56%

Indicadores técnicos de Starpower

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Starpower em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 3 Compra 16 Médias móveis : Compra Venda 3 Neutro 0 Compra 11 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 3 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.08948 0.08947 R2 0.08947 0.08944 R1 0.08942 0.08943 PP 0.0894 0.0894 S1 0.08936 0.08938 S2 0.08934 0.08937 S3 0.0893 0.08934

Sinais de mercado Starpower Volume líquido atual de ordens em aberto -0.25M $2.43 M $2.68 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.28 M Vendas ativas de 3 dias $0.28 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.40 M Vendas ativas de 7 dias $0.40 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Starpower Entrada líquida Preço de STARUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Starpower (STAR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Starpower. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h STAR / USDT $0.0883 $0.0883 $0.0883 +4.62% 384.84K (USDT) Negociar