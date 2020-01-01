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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Starpower, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Starpower, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Starpower (STAR) hoje

Análise técnica de Starpower (STAR) hoje

A página de Análise de Starpower fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de STAR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Starpower abaixo.

Variação de preço de Starpower (STAR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0883--+11.77%-45.09%-61.56%
Saiba mais sobre o preço de Starpower

Indicadores técnicos de Starpower

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Starpower em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 3
Compra 16
Médias móveis:CompraVenda 3Neutro 0Compra 11
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 3Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.08948
0.08947
R2
0.08947
0.08944
R1
0.08942
0.08943
PP
0.0894
0.0894
S1
0.08936
0.08938
S2
0.08934
0.08937
S3
0.0893
0.08934

Sinais de mercado Starpower

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.25M
$2.43 M
$2.68 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.28 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.28 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.40 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.40 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Starpower

Entrada líquidaPreço de STARUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
STAR/USDT
$0.0883
$0.0883$0.0883
+4.62%
384.84K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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USD

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