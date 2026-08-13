Análise técnica de STABLE (STABLE) hoje A página de Análise de STABLE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de STABLE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de STABLE abaixo. Cadastrar

Variação de preço de STABLE (STABLE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.033327 -- +1.18% -10.70% -13.52%

Indicadores técnicos de STABLE

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do STABLE em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 4 Neutro 8 Compra 14 Médias móveis : Compra Venda 3 Neutro 5 Compra 6 Indicadores técnicos : Compra forte Venda 1 Neutro 3 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03322 0.03322 R2 0.03322 0.03321 R1 0.03321 0.03321 PP 0.03321 0.03321 S1 0.0332 0.0332 S2 0.0332 0.0332 S3 0.03319 0.0332

Sinais de mercado STABLE Volume líquido atual de ordens em aberto -0.89M $5.93 M $6.82 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.05 M Vendas ativas de 3 dias $0.06 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.08 M Vendas ativas de 7 dias $0.09 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de STABLE Entrada líquida Preço de STABLEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.03 2026-08-12 $0.04 M 0.03 2026-08-11 $0.02 M 0.03 2026-08-10 $0.01 M 0.03 2026-08-09 $0.01 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie STABLE (STABLE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o STABLE. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h STABLE / USDT $0.033328 $0.033328 $0.033328 +2.61% 2.92M (USDT) Negociar STABLE / USDC $0.033295 $0.033295 $0.033295 +2.73% 1.68M (USDT) Negociar