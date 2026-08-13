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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre STABLE, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre STABLE, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de STABLE (STABLE) hoje

Análise técnica de STABLE (STABLE) hoje

A página de Análise de STABLE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de STABLE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de STABLE abaixo.

Variação de preço de STABLE (STABLE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.033327--+1.18%-10.70%-13.52%
Saiba mais sobre o preço de STABLE

Indicadores técnicos de STABLE

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do STABLE em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 4
Neutro 8
Compra 14
Médias móveis:CompraVenda 3Neutro 5Compra 6
Indicadores técnicos:Compra forteVenda 1Neutro 3Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03322
0.03322
R2
0.03322
0.03321
R1
0.03321
0.03321
PP
0.03321
0.03321
S1
0.0332
0.0332
S2
0.0332
0.0332
S3
0.03319
0.0332

Sinais de mercado STABLE

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.89M
$5.93 M
$6.82 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.06 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.09 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de STABLE

Entrada líquidaPreço de STABLEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.03
2026-08-12$0.04 M0.03
2026-08-11$0.02 M0.03
2026-08-10$0.01 M0.03
2026-08-09$0.01 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie STABLE (STABLE) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
STABLE/USDT
$0.033328
$0.033328$0.033328
+2.61%
2.92M (USDT)
STABLE/USDC
$0.033295
$0.033295$0.033295
+2.73%
1.68M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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STABLE
STABLE
USD
USD

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