Análise técnica de Subsquid (SQD) hoje A página de Análise de Subsquid fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SQD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Subsquid abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Subsquid (SQD) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.04679 -- +44.27% +56.80% +12.31%

Indicadores técnicos de Subsquid

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Subsquid em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 1 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.04684 0.04683 R2 0.04683 0.04682 R1 0.04682 0.04682 PP 0.04681 0.04681 S1 0.0468 0.0468 S2 0.04679 0.0468 S3 0.04678 0.04679

Sinais de mercado Subsquid Volume líquido atual de ordens em aberto -0.08M $4.01 M $4.09 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.06M Compras ativas de 3 dias $2.38 M Vendas ativas de 3 dias $2.44 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.07M Compras ativas de 7 dias $3.45 M Vendas ativas de 7 dias $3.52 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Subsquid Entrada líquida Preço de SQDUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.04 M 0.05 2026-08-12 -$0.05 M 0.05 2026-08-11 -$0.14 M 0.05 2026-08-10 -$0.04 M 0.04 2026-08-09 -$0.01 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Subsquid (SQD) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Subsquid. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SQD / USDT $0.04679 $0.04679 $0.04679 -5.05% 2.61M (USDT) Negociar