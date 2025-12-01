Preço de SPDR S P 500 ETF hoje

O preço ao vivo de SPDR S P 500 ETF (SPYON) hoje é $ 683.95, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPYON para USD é de $ 683.95 por SPYON.

SPDR S P 500 ETF ocupa atualmente a posição #668 em capitalização de mercado, totalizando $ 25.49M, com um fornecimento em circulação de 37.27K SPYON. Nas últimas 24 horas, SPYON foi negociado entre $ 683.76 (mínimo) e $ 690.2 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 690.6831306581166, enquanto a mínima histórica foi de $ 640.4052156827559.

No desempenho de curto prazo, SPYON movimentou-se -0.50% na última hora e +5.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.91K.

Informações de mercado de SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Classificação No.668 Capitalização de mercado $ 25.49M$ 25.49M $ 25.49M Volume (24h) $ 55.91K$ 55.91K $ 55.91K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.49M$ 25.49M $ 25.49M Fornecimento Circulante 37.27K 37.27K 37.27K Fornecimento total 37,268.26594949 37,268.26594949 37,268.26594949 Blockchain pública ETH

