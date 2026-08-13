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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre SPX6900, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre SPX6900, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de SPX6900 (SPX) hoje

Análise técnica de SPX6900 (SPX) hoje

A página de Análise de SPX6900 fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SPX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SPX6900 abaixo.

Variação de preço de SPX6900 (SPX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.3168---6.25%-8.23%-26.45%
Saiba mais sobre o preço de SPX6900

Indicadores técnicos de SPX6900

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SPX6900 em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 5
Compra 10
Médias móveis:NeutroVenda 7Neutro 1Compra 6
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 4Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.3173
0.3173
R2
0.3173
0.3172
R1
0.3172
0.3172
PP
0.3172
0.3172
S1
0.3171
0.3171
S2
0.3171
0.3171
S3
0.317
0.3171

Sinais de mercado SPX6900

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.75M
$2.70 M
$4.46 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.08M
Compras ativas de 3 dias
$1.72 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.64 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.15M
Compras ativas de 7 dias
$3.92 M
Vendas ativas de 7 dias
$3.77 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de SPX6900

Entrada líquidaPreço de SPXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.24 M0.31
2026-08-12-$0.66 M0.32
2026-08-11-$0.46 M0.32
2026-08-10-$0.69 M0.32
2026-08-09-$0.38 M0.33

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre SPX6900

Negocie SPX6900 (SPX) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SPX6900.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SPX/USDT
$0.3168
$0.3168$0.3168
-0.06%
350.26K (USDT)
SPX/USDC
$0.317
$0.317$0.317
+0.03%
177.17K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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