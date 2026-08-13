Análise técnica de SPX6900 (SPX) hoje A página de Análise de SPX6900 fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SPX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SPX6900 abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SPX6900 (SPX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.3168 -- -6.25% -8.23% -26.45%

Indicadores técnicos de SPX6900

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SPX6900 em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 5 Compra 10 Médias móveis : Neutro Venda 7 Neutro 1 Compra 6 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 4 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.3173 0.3173 R2 0.3173 0.3172 R1 0.3172 0.3172 PP 0.3172 0.3172 S1 0.3171 0.3171 S2 0.3171 0.3171 S3 0.317 0.3171

Sinais de mercado SPX6900 Volume líquido atual de ordens em aberto -1.75M $2.70 M $4.46 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.08M Compras ativas de 3 dias $1.72 M Vendas ativas de 3 dias $1.64 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.15M Compras ativas de 7 dias $3.92 M Vendas ativas de 7 dias $3.77 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de SPX6900 Entrada líquida Preço de SPXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.24 M 0.31 2026-08-12 -$0.66 M 0.32 2026-08-11 -$0.46 M 0.32 2026-08-10 -$0.69 M 0.32 2026-08-09 -$0.38 M 0.33 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie SPX6900 (SPX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SPX6900. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SPX / USDT $0.3168 $0.3168 $0.3168 -0.06% 350.26K (USDT) Negociar SPX / USDC $0.317 $0.317 $0.317 +0.03% 177.17K (USDT) Negociar