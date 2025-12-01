Preço de Spotify hoje

O preço ao vivo de Spotify (SPOTON) hoje é $ 595.78, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPOTON para USD é de $ 595.78 por SPOTON.

Spotify ocupa atualmente a posição #2296 em capitalização de mercado, totalizando $ 630.49K, com um fornecimento em circulação de 1.06K SPOTON. Nas últimas 24 horas, SPOTON foi negociado entre $ 595.34 (mínimo) e $ 599.27 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 743.2286807442033, enquanto a mínima histórica foi de $ 569.4149759381623.

No desempenho de curto prazo, SPOTON movimentou-se -0.57% na última hora e +1.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.38K.

Informações de mercado de Spotify (SPOTON)

Classificação No.2296 Capitalização de mercado $ 630.49K$ 630.49K $ 630.49K Volume (24h) $ 54.38K$ 54.38K $ 54.38K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 630.49K$ 630.49K $ 630.49K Fornecimento Circulante 1.06K 1.06K 1.06K Fornecimento total 1,058.26335804 1,058.26335804 1,058.26335804 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Spotify é $ 630.49K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.38K. A oferta em circulação de SPOTON é 1.06K, com um fornecimento total de 1058.26335804. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 630.49K.