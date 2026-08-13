Análise técnica de Spark (SPK) hoje A página de Análise de Spark fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SPK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Spark abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Spark (SPK) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01399 -- -9.28% -17.71% -58.11%

Indicadores técnicos de Spark

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Spark em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 2 Compra 16 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 2 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.014 0.01399 R2 0.01399 0.01398 R1 0.01398 0.01398 PP 0.01397 0.01397 S1 0.01396 0.01396 S2 0.01395 0.01396 S3 0.01394 0.01395

Sinais de mercado Spark Volume líquido atual de ordens em aberto -0.48M $8.10 M $8.58 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.02M Compras ativas de 3 dias $0.07 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.03M Compras ativas de 7 dias $0.78 M Vendas ativas de 7 dias $0.75 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Spark Entrada líquida Preço de SPKUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.02 M 0.01 2026-08-12 -$0.08 M 0.01 2026-08-11 -$0.14 M 0.01 2026-08-10 -$0.05 M 0.01 2026-08-09 -$0.03 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Spark (SPK) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Spark. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SPK / USDT $0.014 $0.014 $0.014 -0.63% 5.78M (USDT) Negociar SPK / USDC $0.014 $0.014 $0.014 -0.35% 3.80M (USDT) Negociar