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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Spark, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Spark, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Spark (SPK) hoje

Análise técnica de Spark (SPK) hoje

A página de Análise de Spark fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SPK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Spark abaixo.

Variação de preço de Spark (SPK)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01399---9.28%-17.71%-58.11%
Saiba mais sobre o preço de Spark

Indicadores técnicos de Spark

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Spark em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 2
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 2Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.014
0.01399
R2
0.01399
0.01398
R1
0.01398
0.01398
PP
0.01397
0.01397
S1
0.01396
0.01396
S2
0.01395
0.01396
S3
0.01394
0.01395

Sinais de mercado Spark

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.48M
$8.10 M
$8.58 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.07 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.03M
Compras ativas de 7 dias
$0.78 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.75 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Spark

Entrada líquidaPreço de SPKUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.02 M0.01
2026-08-12-$0.08 M0.01
2026-08-11-$0.14 M0.01
2026-08-10-$0.05 M0.01
2026-08-09-$0.03 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SPK/USDT
$0.014
$0.014$0.014
-0.63%
5.78M (USDT)
SPK/USDC
$0.014
$0.014$0.014
-0.35%
3.80M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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