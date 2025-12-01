Preço de Spendler hoje

O preço ao vivo de Spendler (SPDL) hoje é $ 0.00000026, com uma variação de 4.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPDL para USD é de $ 0.00000026 por SPDL.

Spendler ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SPDL. Nas últimas 24 horas, SPDL foi negociado entre $ 0.00000022 (mínimo) e $ 0.00000027 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SPDL movimentou-se +4.00% na última hora e -3.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 247.74.

Informações de mercado de Spendler (SPDL)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 247.74$ 247.74 $ 247.74 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.60K$ 2.60K $ 2.60K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Spendler é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 247.74. A oferta em circulação de SPDL é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.60K.