Mais sobre SPACE
Informações sobre preços de SPACE
O que é SPACE
Whitepaper de SPACE
Site oficial do SPACE
Tokenomics de SPACE
Previsão de preço de SPACE
Histórico de preço de SPACE
Guia de compra de SPACE
Conversor de SPACE para moeda Fiat
Spot SPACE
Futuros USDT-M de SPACE
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de Spacecoin (SPACE) hoje
Variação de preço de Spacecoin (SPACE)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.004891
|--
|-15.06%
|-18.88%
|-38.48%
Indicadores técnicos de Spacecoin
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Spacecoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Compra forte
|Venda 2
|Neutro 0
|Compra 12
|Indicadores técnicos:
|Neutro
|Venda 6
|Neutro 2
|Compra 4
Sinais de mercado Spacecoin
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de Spacecoin
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|-$0.03 M
|0.00
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.01
|2026-08-11
|-$0.01 M
|0.01
|2026-08-10
|$0.02 M
|0.01
|2026-08-09
|$0.00 M
|0.01
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre Spacecoin
Negocie Spacecoin (SPACE) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Spacecoin.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.