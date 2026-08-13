Análise técnica de Spacecoin (SPACE) hoje A página de Análise de Spacecoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SPACE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Spacecoin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Spacecoin (SPACE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.004891 -- -15.06% -18.88% -38.48%

Indicadores técnicos de Spacecoin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Spacecoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 2 Compra 16 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 0 Compra 12 Indicadores técnicos : Neutro Venda 6 Neutro 2 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.004909 0.004908 R2 0.004908 0.004906 R1 0.004906 0.004906 PP 0.004905 0.004905 S1 0.004903 0.004903 S2 0.004902 0.004903 S3 0.0049 0.004902

Sinais de mercado Spacecoin Volume líquido atual de ordens em aberto -0.22M $1.38 M $1.60 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.08 M Vendas ativas de 3 dias $0.08 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.19 M Vendas ativas de 7 dias $0.19 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Spacecoin Entrada líquida Preço de SPACEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.03 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 -$0.01 M 0.01 2026-08-10 $0.02 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Spacecoin (SPACE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Spacecoin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SPACE / USDT $0.004887 $0.004887 $0.004887 -7.53% 24.80M (USDT) Negociar