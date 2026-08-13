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Análise técnica de Spacecoin (SPACE) hoje

Análise técnica de Spacecoin (SPACE) hoje

A página de Análise de Spacecoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SPACE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Spacecoin abaixo.

Variação de preço de Spacecoin (SPACE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.004891---15.06%-18.88%-38.48%
Saiba mais sobre o preço de Spacecoin

Indicadores técnicos de Spacecoin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Spacecoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 2
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 0Compra 12
Indicadores técnicos:NeutroVenda 6Neutro 2Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.004909
0.004908
R2
0.004908
0.004906
R1
0.004906
0.004906
PP
0.004905
0.004905
S1
0.004903
0.004903
S2
0.004902
0.004903
S3
0.0049
0.004902

Sinais de mercado Spacecoin

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.22M
$1.38 M
$1.60 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.08 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.19 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.19 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Spacecoin

Entrada líquidaPreço de SPACEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.03 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11-$0.01 M0.01
2026-08-10$0.02 M0.01
2026-08-09$0.00 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SPACE/USDT
$0.004887
$0.004887$0.004887
-7.53%
24.80M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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SPACE
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USD

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