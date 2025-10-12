O preço ao vivo de SP500 Token hoje é 0.000008 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SP500 para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SP500 facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de SP500 Token hoje é 0.000008 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SP500 para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SP500 facilmente na MEXC agora.

Mais sobre SP500

Informações sobre preços de SP500

Whitepaper de SP500

Site oficial do SP500

Tokenomics de SP500

Previsão de preço de SP500

Histórico de preço de SP500

Guia de compra de SP500

Conversor de SP500 para moeda Fiat

Spot SP500

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de SP500 Token

Cotação SP500 Token (SP500)

Preço em tempo real de 1 SP500 para USD

$0.000008
$0.000008$0.000008
0.00%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de SP500 Token (SP500)
Última atualização da página: 2025-10-12 12:57:45 (UTC+8)

Informações de preço de SP500 Token (SP500) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.000006
$ 0.000006$ 0.000006
Mínimo 24h
$ 0.000011
$ 0.000011$ 0.000011
Máximo 24h

$ 0.000006
$ 0.000006$ 0.000006

$ 0.000011
$ 0.000011$ 0.000011

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-74.20%

-74.20%

O preço em tempo real de SP500 Token (SP500) é $ 0.000008. Nas últimas 24 horas, SP500 foi negociado entre a mínima de $ 0.000006 e a máxima de $ 0.000011, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SP500 é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, SP500 variou 0.00% na última hora, 0.00% nas últimas 24 horas e -74.20% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SP500 Token (SP500)

--
----

$ 1.95K
$ 1.95K$ 1.95K

$ 4.00K
$ 4.00K$ 4.00K

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

ETH

A capitalização de mercado atual de SP500 Token é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.95K. A oferta em circulação de SP500 é --, com um fornecimento total de 500000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.00K.

Histórico de preços de SP500 Token (SP500) em USD

Acompanhe as variações de preço de SP500 Token para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 00.00%
30 dias$ -0.012212-99.94%
60 dias$ -0.014972-99.95%
90 dias$ -0.004992-99.84%
Variação de preço de SP500 Token hoje

Hoje, SP500 registrou uma variação de $ 0 (0.00%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de SP500 Token

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.012212 (-99.94%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de SP500 Token

Expandindo a visualização para 60 dias, SP500 teve uma variação de $ -0.014972 (-99.95%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de SP500 Token

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.004992 (-99.84%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de SP500 Token (SP500)!

Confira agora a página de histórico de preço do SP500 Token.

O que é SP500 Token (SP500)

SP500 Token is an ERC-20 token inspired by the S&P 500, offering a stable investment option on Ethereum.

SP500 Token está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em SP500 Token de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de SP500 para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre SP500 Token em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de SP500 Token tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do SP500 Token (em USD)

Quanto valerá SP500 Token (SP500) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em SP500 Token (SP500) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para SP500 Token.

Confira a previsão de preço de SP500 Token agora!

Tokenomics de SP500 Token (SP500)

Compreender a tokenomics de SP500 Token (SP500) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SP500 agora!

Como comprar SP500 Token (SP500)

Quer saber como comprar SP500 Token? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar SP500 Token facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

SP500 para moedas locais

1 SP500 Token (SP500) para VND
0.21052
1 SP500 Token (SP500) para AUD
A$0.00001232
1 SP500 Token (SP500) para GBP
0.00000592
1 SP500 Token (SP500) para EUR
0.00000688
1 SP500 Token (SP500) para USD
$0.000008
1 SP500 Token (SP500) para MYR
RM0.00003376
1 SP500 Token (SP500) para TRY
0.00033472
1 SP500 Token (SP500) para JPY
¥0.001208
1 SP500 Token (SP500) para ARS
ARS$0.01131536
1 SP500 Token (SP500) para RUB
0.00065008
1 SP500 Token (SP500) para INR
0.00071
1 SP500 Token (SP500) para IDR
Rp0.13333328
1 SP500 Token (SP500) para KRW
0.01142856
1 SP500 Token (SP500) para PHP
0.00046656
1 SP500 Token (SP500) para EGP
￡E.0.00038048
1 SP500 Token (SP500) para BRL
R$0.00004408
1 SP500 Token (SP500) para CAD
C$0.0000112
1 SP500 Token (SP500) para BDT
0.00096992
1 SP500 Token (SP500) para NGN
0.01169584
1 SP500 Token (SP500) para COP
$0.03100768
1 SP500 Token (SP500) para ZAR
R.0.00014
1 SP500 Token (SP500) para UAH
0.0003316
1 SP500 Token (SP500) para TZS
T.Sh.0.01960784
1 SP500 Token (SP500) para VES
Bs0.001552
1 SP500 Token (SP500) para CLP
$0.00764
1 SP500 Token (SP500) para PKR
Rs0.00225536
1 SP500 Token (SP500) para KZT
0.0042872
1 SP500 Token (SP500) para THB
฿0.00026128
1 SP500 Token (SP500) para TWD
NT$0.00024576
1 SP500 Token (SP500) para AED
د.إ0.00002936
1 SP500 Token (SP500) para CHF
Fr0.00000632
1 SP500 Token (SP500) para HKD
HK$0.00006224
1 SP500 Token (SP500) para AMD
֏0.0030464
1 SP500 Token (SP500) para MAD
.د.م0.00007296
1 SP500 Token (SP500) para MXN
$0.00014872
1 SP500 Token (SP500) para SAR
ريال0.00003
1 SP500 Token (SP500) para ETB
Br0.001174
1 SP500 Token (SP500) para KES
KSh0.00102968
1 SP500 Token (SP500) para JOD
د.أ0.000005672
1 SP500 Token (SP500) para PLN
0.00002928
1 SP500 Token (SP500) para RON
лв0.00003504
1 SP500 Token (SP500) para SEK
kr0.00007608
1 SP500 Token (SP500) para BGN
лв0.00001344
1 SP500 Token (SP500) para HUF
Ft0.00270448
1 SP500 Token (SP500) para CZK
0.00016736
1 SP500 Token (SP500) para KWD
د.ك0.00000244
1 SP500 Token (SP500) para ILS
0.00002616
1 SP500 Token (SP500) para BOB
Bs0.00005512
1 SP500 Token (SP500) para AZN
0.0000136
1 SP500 Token (SP500) para TJS
SM0.00007376
1 SP500 Token (SP500) para GEL
0.0000216
1 SP500 Token (SP500) para AOA
Kz0.00733272
1 SP500 Token (SP500) para BHD
.د.ب0.000003
1 SP500 Token (SP500) para BMD
$0.000008
1 SP500 Token (SP500) para DKK
kr0.00005136
1 SP500 Token (SP500) para HNL
L0.00020912
1 SP500 Token (SP500) para MUR
0.00036384
1 SP500 Token (SP500) para NAD
$0.00013728
1 SP500 Token (SP500) para NOK
kr0.00008096
1 SP500 Token (SP500) para NZD
$0.00001392
1 SP500 Token (SP500) para PAB
B/.0.000008
1 SP500 Token (SP500) para PGK
K0.00003392
1 SP500 Token (SP500) para QAR
ر.ق0.00002904
1 SP500 Token (SP500) para RSD
дин.0.0008068
1 SP500 Token (SP500) para UZS
soʻm0.09638552
1 SP500 Token (SP500) para ALL
L0.000666
1 SP500 Token (SP500) para ANG
ƒ0.00001432
1 SP500 Token (SP500) para AWG
ƒ0.00001432
1 SP500 Token (SP500) para BBD
$0.000016
1 SP500 Token (SP500) para BAM
KM0.00001344
1 SP500 Token (SP500) para BIF
Fr0.023664
1 SP500 Token (SP500) para BND
$0.00001032
1 SP500 Token (SP500) para BSD
$0.000008
1 SP500 Token (SP500) para JMD
$0.00128056
1 SP500 Token (SP500) para KHR
0.03212848
1 SP500 Token (SP500) para KMF
Fr0.003392
1 SP500 Token (SP500) para LAK
0.17391304
1 SP500 Token (SP500) para LKR
Rs0.00241032
1 SP500 Token (SP500) para MDL
L0.0001352
1 SP500 Token (SP500) para MGA
Ar0.03571424
1 SP500 Token (SP500) para MOP
P0.00006376
1 SP500 Token (SP500) para MVR
0.0001224
1 SP500 Token (SP500) para MWK
MK0.01381688
1 SP500 Token (SP500) para MZN
MT0.0005112
1 SP500 Token (SP500) para NPR
Rs0.0011312
1 SP500 Token (SP500) para PYG
0.055944
1 SP500 Token (SP500) para RWF
Fr0.011576
1 SP500 Token (SP500) para SBD
$0.00006584
1 SP500 Token (SP500) para SCR
0.00011392
1 SP500 Token (SP500) para SRD
$0.00030696
1 SP500 Token (SP500) para SVC
$0.00006968
1 SP500 Token (SP500) para SZL
L0.0001372
1 SP500 Token (SP500) para TMT
m0.000028
1 SP500 Token (SP500) para TND
د.ت0.000023448
1 SP500 Token (SP500) para TTD
$0.00005408
1 SP500 Token (SP500) para UGX
Sh0.027296
1 SP500 Token (SP500) para XAF
Fr0.004512
1 SP500 Token (SP500) para XCD
$0.0000216
1 SP500 Token (SP500) para XOF
Fr0.004512
1 SP500 Token (SP500) para XPF
Fr0.000816
1 SP500 Token (SP500) para BWP
P0.00011304
1 SP500 Token (SP500) para BZD
$0.000016
1 SP500 Token (SP500) para CVE
$0.0007588
1 SP500 Token (SP500) para DJF
Fr0.001416
1 SP500 Token (SP500) para DOP
$0.00050216
1 SP500 Token (SP500) para DZD
د.ج0.00104112
1 SP500 Token (SP500) para FJD
$0.00001816
1 SP500 Token (SP500) para GNF
Fr0.06896
1 SP500 Token (SP500) para GTQ
Q0.00006096
1 SP500 Token (SP500) para GYD
$0.00166624
1 SP500 Token (SP500) para ISK
kr0.000968

Recurso SP500 Token

Para uma compreensão mais aprofundada de SP500 Token, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do SP500 Token
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre SP500 Token

Quanto vale hoje o SP500 Token (SP500)?
O preço ao vivo de SP500 em USD é 0.000008 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SP500 para USD?
O preço atual de SP500 para USD é $ 0.000008. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de SP500 Token?
A capitalização de mercado de SP500 é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SP500?
O fornecimento circulante de SP500 é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SP500?
SP500 atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SP500?
SP500 atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de SP500?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SP500 é $ 1.95K USD.
SP500 vai subir ainda este ano?
SP500 pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SP500 para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 12:57:45 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o SP500 Token (SP500)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de SP500 para USD

Montante

SP500
SP500
USD
USD

1 SP500 = 0.000008 USD

Negocie SP500

SP500/USDT
$0.000008
$0.000008$0.000008
0.00%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --