Preço de SoulLayer hoje

O preço ao vivo de SoulLayer (SOULLAYER) hoje é $ 0.000005694, com uma variação de 8.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SOULLAYER para USD é de $ 0.000005694 por SOULLAYER.

SoulLayer ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SOULLAYER. Nas últimas 24 horas, SOULLAYER foi negociado entre $ 0.0000038 (mínimo) e $ 0.000005695 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SOULLAYER movimentou-se +5.17% na última hora e -83.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 901.39K.

Informações de mercado de SoulLayer (SOULLAYER)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 901.39K$ 901.39K $ 901.39K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 113.88K$ 113.88K $ 113.88K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de SoulLayer é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 901.39K. A oferta em circulação de SOULLAYER é --, com um fornecimento total de 20000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 113.88K.