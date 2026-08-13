Análise técnica de SoSoValue (SOSO) hoje A página de Análise de SoSoValue fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SOSO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SoSoValue abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SoSoValue (SOSO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.3321 -- -8.06% +14.28% -9.88%

Fluxo de capital de SoSoValue Entrada líquida Preço de SOSOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.33 2026-08-12 $0.00 M 0.34 2026-08-11 $0.00 M 0.34 2026-08-10 -$0.02 M 0.35 2026-08-09 $0.00 M 0.35 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie SoSoValue (SOSO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SoSoValue. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SOSO / USDT $0.3323 $0.3323 $0.3323 -1.18% 285.51K (USDT) Negociar