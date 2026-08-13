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Análise técnica de SOPH (SOPH) hoje

Análise técnica de SOPH (SOPH) hoje

A página de Análise de SOPH fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SOPH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SOPH abaixo.

Variação de preço de SOPH (SOPH)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.003554---6.85%-22.30%-59.66%
Saiba mais sobre o preço de SOPH

Indicadores técnicos de SOPH

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SOPH em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 2
Compra 12
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 2Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.003563
0.003561
R2
0.003561
0.003558
R1
0.003557
0.003557
PP
0.003555
0.003555
S1
0.003551
0.003552
S2
0.003549
0.003551
S3
0.003545
0.003549

Sinais de mercado SOPH

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.55M
$5.91 M
$6.46 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.07 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.13 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.12 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de SOPH

Entrada líquidaPreço de SOPHUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.05 M0.00
2026-08-12$0.05 M0.00
2026-08-11-$0.13 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-09$0.02 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SOPH/USDT
$0.003554
$0.003554$0.003554
-2.78%
16.37M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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SOPH
USD
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