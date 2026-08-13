Análise técnica de SOPH (SOPH) hoje A página de Análise de SOPH fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SOPH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SOPH abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SOPH (SOPH) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.003554 -- -6.85% -22.30% -59.66%

Indicadores técnicos de SOPH

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SOPH em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 12 Neutro 2 Compra 12 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 2 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.003563 0.003561 R2 0.003561 0.003558 R1 0.003557 0.003557 PP 0.003555 0.003555 S1 0.003551 0.003552 S2 0.003549 0.003551 S3 0.003545 0.003549

Sinais de mercado SOPH Volume líquido atual de ordens em aberto -0.55M $5.91 M $6.46 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.08 M Vendas ativas de 3 dias $0.07 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.13 M Vendas ativas de 7 dias $0.12 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de SOPH Entrada líquida Preço de SOPHUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.05 M 0.00 2026-08-12 $0.05 M 0.00 2026-08-11 -$0.13 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.02 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie SOPH (SOPH) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SOPH. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SOPH / USDT $0.003554 $0.003554 $0.003554 -2.78% 16.37M (USDT) Negociar