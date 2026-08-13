Análise técnica de SOON (SOON) hoje A página de Análise de SOON fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SOON, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SOON abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SOON (SOON) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.2154 -- -5.49% +23.58% +23.08%

Fluxo de capital de SOON Entrada líquida Preço de SOONUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.21 2026-08-12 $0.00 M 0.22 2026-08-11 $0.01 M 0.22 2026-08-10 $0.00 M 0.22 2026-08-09 $0.00 M 0.22 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie SOON (SOON) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SOON. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SOON / USDT $0.2154 $0.2154 $0.2154 -0.96% 671.09K (USDT) Negociar