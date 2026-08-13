Análise técnica de Sonic SVM (SONIC) hoje A página de Análise de Sonic SVM fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SONIC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Sonic SVM abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Sonic SVM (SONIC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01767 -- -1.62% -23.64% -58.85%

Indicadores técnicos de Sonic SVM

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Sonic SVM em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 2 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Neutro Venda 6 Neutro 2 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01776 0.01773 R2 0.01773 0.01772 R1 0.01772 0.01771 PP 0.01769 0.01769 S1 0.01768 0.01768 S2 0.01765 0.01767 S3 0.01764 0.01765

Sinais de mercado Sonic SVM Volume líquido atual de ordens em aberto 0.23M $7.33 M $7.10 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.05 M Vendas ativas de 7 dias $0.06 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Sonic SVM Entrada líquida Preço de SONICUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 -$0.01 M 0.02 2026-08-10 -$0.02 M 0.02 2026-08-09 -$0.01 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Sonic SVM (SONIC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Sonic SVM. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SONIC / USDT $0.01767 $0.01767 $0.01767 -0.27% 3.09M (USDT) Negociar