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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Sonic SVM, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Sonic SVM, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Sonic SVM (SONIC) hoje

Análise técnica de Sonic SVM (SONIC) hoje

A página de Análise de Sonic SVM fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SONIC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Sonic SVM abaixo.

Variação de preço de Sonic SVM (SONIC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01767---1.62%-23.64%-58.85%
Saiba mais sobre o preço de Sonic SVM

Indicadores técnicos de Sonic SVM

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Sonic SVM em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 2
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:NeutroVenda 6Neutro 2Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01776
0.01773
R2
0.01773
0.01772
R1
0.01772
0.01771
PP
0.01769
0.01769
S1
0.01768
0.01768
S2
0.01765
0.01767
S3
0.01764
0.01765

Sinais de mercado Sonic SVM

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.23M
$7.33 M
$7.10 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.06 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Sonic SVM

Entrada líquidaPreço de SONICUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.02
2026-08-12$0.00 M0.02
2026-08-11-$0.01 M0.02
2026-08-10-$0.02 M0.02
2026-08-09-$0.01 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SONIC/USDT
$0.01767
$0.01767$0.01767
-0.27%
3.09M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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SONIC
SONIC
USD
USD

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