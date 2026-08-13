Análise técnica de Somnia (SOMI) hoje A página de Análise de Somnia fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SOMI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Somnia abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Somnia (SOMI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.08652 -- -5.40% -16.24% -51.26%

Indicadores técnicos de Somnia

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Somnia em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 2 Neutro 10 Compra 14 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 6 Compra 7 Indicadores técnicos : Compra forte Venda 1 Neutro 4 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0865 0.0865 R2 0.0865 0.0864 R1 0.0864 0.0864 PP 0.0864 0.0864 S1 0.0863 0.0863 S2 0.0863 0.0863 S3 0.0862 0.0863

Sinais de mercado Somnia Volume líquido atual de ordens em aberto 0.09M $6.22 M $6.13 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.10 M Vendas ativas de 3 dias $0.11 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.21 M Vendas ativas de 7 dias $0.21 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Somnia Entrada líquida Preço de SOMIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.09 2026-08-12 $0.05 M 0.09 2026-08-11 $0.02 M 0.09 2026-08-10 $0.00 M 0.09 2026-08-09 $0.11 M 0.09 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Somnia (SOMI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Somnia. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SOMI / USDT $0.08656 $0.08656 $0.08656 -1.40% 801.45K (USDT) Negociar