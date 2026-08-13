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Análise técnica de Somnia (SOMI) hoje

Análise técnica de Somnia (SOMI) hoje

A página de Análise de Somnia fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SOMI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Somnia abaixo.

Variação de preço de Somnia (SOMI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.08652---5.40%-16.24%-51.26%
Saiba mais sobre o preço de Somnia

Indicadores técnicos de Somnia

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Somnia em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 2
Neutro 10
Compra 14
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 6Compra 7
Indicadores técnicos:Compra forteVenda 1Neutro 4Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0865
0.0865
R2
0.0865
0.0864
R1
0.0864
0.0864
PP
0.0864
0.0864
S1
0.0863
0.0863
S2
0.0863
0.0863
S3
0.0862
0.0863

Sinais de mercado Somnia

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.09M
$6.22 M
$6.13 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.10 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.11 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.21 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.21 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Somnia

Entrada líquidaPreço de SOMIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.09
2026-08-12$0.05 M0.09
2026-08-11$0.02 M0.09
2026-08-10$0.00 M0.09
2026-08-09$0.11 M0.09

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SOMI/USDT
$0.08656
$0.08656$0.08656
-1.40%
801.45K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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SOMI
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