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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Solv Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Solv Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Solv Protocol (SOLV) hoje

Análise técnica de Solv Protocol (SOLV) hoje

A página de Análise de Solv Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SOLV, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Solv Protocol abaixo.

Variação de preço de Solv Protocol (SOLV)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.002339---1.27%-11.07%-50.72%
Saiba mais sobre o preço de Solv Protocol

Indicadores técnicos de Solv Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Solv Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 0
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 0Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.002332
0.002332
R2
0.002332
0.002331
R1
0.002331
0.002331
PP
0.002331
0.002331
S1
0.00233
0.00233
S2
0.00233
0.00233
S3
0.002329
0.00233

Sinais de mercado Solv Protocol

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.64M
$9.03 M
$9.67 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.13 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.15 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.60 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.60 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Solv Protocol

Entrada líquidaPreço de SOLVUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12-$0.06 M0.00
2026-08-11-$0.11 M0.00
2026-08-10-$0.09 M0.00
2026-08-09$0.06 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SOLV/USDT
$0.002339
$0.002339$0.002339
-0.63%
25.23M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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SOLV
USD
USD

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