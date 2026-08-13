Análise técnica de Solv Protocol (SOLV) hoje A página de Análise de Solv Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SOLV, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Solv Protocol abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Solv Protocol (SOLV) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.002339 -- -1.27% -11.07% -50.72%

Indicadores técnicos de Solv Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Solv Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 0 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 0 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.002332 0.002332 R2 0.002332 0.002331 R1 0.002331 0.002331 PP 0.002331 0.002331 S1 0.00233 0.00233 S2 0.00233 0.00233 S3 0.002329 0.00233

Sinais de mercado Solv Protocol Volume líquido atual de ordens em aberto -0.64M $9.03 M $9.67 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.13 M Vendas ativas de 3 dias $0.15 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.60 M Vendas ativas de 7 dias $0.60 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Solv Protocol Entrada líquida Preço de SOLVUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 -$0.06 M 0.00 2026-08-11 -$0.11 M 0.00 2026-08-10 -$0.09 M 0.00 2026-08-09 $0.06 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Solv Protocol (SOLV) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Solv Protocol. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SOLV / USDT $0.002339 $0.002339 $0.002339 -0.63% 25.23M (USDT) Negociar