Preço de Snowflake hoje

O preço ao vivo de Snowflake (SNOWON) hoje é $ 250.07, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SNOWON para USD é de $ 250.07 por SNOWON.

Snowflake ocupa atualmente a posição #2173 em capitalização de mercado, totalizando $ 824.21K, com um fornecimento em circulação de 3.30K SNOWON. Nas últimas 24 horas, SNOWON foi negociado entre $ 249.53 (mínimo) e $ 250.69 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 584.2352232899101, enquanto a mínima histórica foi de $ 214.69891424490774.

No desempenho de curto prazo, SNOWON movimentou-se -0.18% na última hora e +7.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 56.77K.

Informações de mercado de Snowflake (SNOWON)

Classificação No.2173 Capitalização de mercado $ 824.21K$ 824.21K $ 824.21K Volume (24h) $ 56.77K$ 56.77K $ 56.77K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 824.21K$ 824.21K $ 824.21K Fornecimento Circulante 3.30K 3.30K 3.30K Fornecimento total 3,295.93075979 3,295.93075979 3,295.93075979 Blockchain pública ETH

