Análise técnica de SN64 (SN64) hoje A página de Análise de SN64 fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SN64, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SN64 abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SN64 (SN64) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $17.23 -- +2.13% +16.97% -20.49%

Fluxo de capital de SN64 Entrada líquida Preço de SN64USDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 17.12 2026-08-12 $0.00 M 17.12 2026-08-11 $0.00 M 17.17 2026-08-10 $0.00 M 17.58 2026-08-09 $0.01 M 18.27 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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