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Análise técnica de Solstice Finance (SLX) hoje

Análise técnica de Solstice Finance (SLX) hoje

A página de Análise de Solstice Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SLX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Solstice Finance abaixo.

Variação de preço de Solstice Finance (SLX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.07556---0.96%-48.60%+101.49%
Saiba mais sobre o preço de Solstice Finance

Indicadores técnicos de Solstice Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Solstice Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 16
Neutro 9
Compra 1
Médias móveis:Venda forteVenda 11Neutro 3Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 6Compra 1
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0757
0.0756
R2
0.0756
0.0756
R1
0.0756
0.0756
PP
0.0755
0.0755
S1
0.0755
0.0755
S2
0.0754
0.0755
S3
0.0754
0.0754

Sinais de mercado Solstice Finance

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.42M
$2.77 M
$3.19 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.34 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.34 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.13M
Compras ativas de 7 dias
$2.84 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.71 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Solstice Finance

Entrada líquidaPreço de SLXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.05 M0.08
2026-08-12-$0.02 M0.08
2026-08-11$0.13 M0.08
2026-08-10$0.06 M0.08
2026-08-09-$0.02 M0.08

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SLX/USDT
$0.07561
$0.07561$0.07561
-1.16%
2.09M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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SLX
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