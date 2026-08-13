Análise técnica de Solstice Finance (SLX) hoje A página de Análise de Solstice Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SLX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Solstice Finance abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Solstice Finance (SLX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.07556 -- -0.96% -48.60% +101.49%

Indicadores técnicos de Solstice Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Solstice Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 16 Neutro 9 Compra 1 Médias móveis : Venda forte Venda 11 Neutro 3 Compra 0 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 6 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0757 0.0756 R2 0.0756 0.0756 R1 0.0756 0.0756 PP 0.0755 0.0755 S1 0.0755 0.0755 S2 0.0754 0.0755 S3 0.0754 0.0754

Sinais de mercado Solstice Finance Volume líquido atual de ordens em aberto -0.42M $2.77 M $3.19 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.34 M Vendas ativas de 3 dias $0.34 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.13M Compras ativas de 7 dias $2.84 M Vendas ativas de 7 dias $2.71 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Solstice Finance Entrada líquida Preço de SLXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.05 M 0.08 2026-08-12 -$0.02 M 0.08 2026-08-11 $0.13 M 0.08 2026-08-10 $0.06 M 0.08 2026-08-09 -$0.02 M 0.08 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Solstice Finance (SLX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Solstice Finance. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SLX / USDT $0.07561 $0.07561 $0.07561 -1.16% 2.09M (USDT) Negociar