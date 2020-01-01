Análise técnica de SkyAI (SKYAI) hoje A página de Análise de SkyAI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SKYAI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SkyAI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SkyAI (SKYAI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.07925 -- +14.80% +151.42% -79.16%

Indicadores técnicos de SkyAI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SkyAI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 0 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 0 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.07985 0.07976 R2 0.07976 0.07969 R1 0.07968 0.07965 PP 0.07959 0.07959 S1 0.07951 0.07952 S2 0.07942 0.07948 S3 0.07934 0.07942

Sinais de mercado SkyAI Volume líquido atual de ordens em aberto -0.91M $6.11 M $7.02 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.02M Compras ativas de 3 dias $22.20 M Vendas ativas de 3 dias $22.17 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.12M Compras ativas de 7 dias $144.60 M Vendas ativas de 7 dias $144.48 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de SkyAI Entrada líquida Preço de SKYAIUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie SkyAI (SKYAI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SkyAI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SKYAI / USDT $0.07925 $0.07925 $0.07925 -6.88% 43.13M (USDT) Negociar