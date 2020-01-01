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Análise técnica de SkyAI (SKYAI) hoje

Análise técnica de SkyAI (SKYAI) hoje

A página de Análise de SkyAI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SKYAI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SkyAI abaixo.

Variação de preço de SkyAI (SKYAI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.07925--+14.80%+151.42%-79.16%
Saiba mais sobre o preço de SkyAI

Indicadores técnicos de SkyAI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SkyAI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 0
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 0Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.07985
0.07976
R2
0.07976
0.07969
R1
0.07968
0.07965
PP
0.07959
0.07959
S1
0.07951
0.07952
S2
0.07942
0.07948
S3
0.07934
0.07942

Sinais de mercado SkyAI

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.91M
$6.11 M
$7.02 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.02M
Compras ativas de 3 dias
$22.20 M
Vendas ativas de 3 dias
$22.17 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.12M
Compras ativas de 7 dias
$144.60 M
Vendas ativas de 7 dias
$144.48 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de SkyAI

Entrada líquidaPreço de SKYAIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SKYAI/USDT
$0.07925
$0.07925$0.07925
-6.88%
43.13M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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SKYAI
SKYAI
USD
USD

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