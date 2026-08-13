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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Sky Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Sky Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Sky Protocol (SKY) hoje

Análise técnica de Sky Protocol (SKY) hoje

A página de Análise de Sky Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SKY, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Sky Protocol abaixo.

Variação de preço de Sky Protocol (SKY)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.05318---5.78%-11.12%-26.73%
Saiba mais sobre o preço de Sky Protocol

Indicadores técnicos de Sky Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Sky Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 1
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 1Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.05311
0.05311
R2
0.05311
0.0531
R1
0.0531
0.0531
PP
0.0531
0.0531
S1
0.05309
0.05309
S2
0.05309
0.05309
S3
0.05308
0.05309

Sinais de mercado Sky Protocol

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.15M
$0.88 M
$1.03 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.15 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.16 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.43 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.44 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Sky Protocol

Entrada líquidaPreço de SKYUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.03 M0.05
2026-08-12-$0.26 M0.05
2026-08-11-$0.64 M0.05
2026-08-10-$0.24 M0.05
2026-08-09-$0.09 M0.05

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SKY/USDT
$0.05317
$0.05317$0.05317
-0.22%
1.01M (USDT)
SKY/USDC
$0.05312
$0.05312$0.05312
-0.26%
1.04M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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SKY
SKY
USD
USD

1 SKY = 0.05318 USD