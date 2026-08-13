Análise técnica de Sky Protocol (SKY) hoje A página de Análise de Sky Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SKY, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Sky Protocol abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Sky Protocol (SKY) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.05318 -- -5.78% -11.12% -26.73%

Indicadores técnicos de Sky Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Sky Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 1 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 1 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.05311 0.05311 R2 0.05311 0.0531 R1 0.0531 0.0531 PP 0.0531 0.0531 S1 0.05309 0.05309 S2 0.05309 0.05309 S3 0.05308 0.05309

Sinais de mercado Sky Protocol Volume líquido atual de ordens em aberto -0.15M $0.88 M $1.03 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.15 M Vendas ativas de 3 dias $0.16 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.43 M Vendas ativas de 7 dias $0.44 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Sky Protocol Entrada líquida Preço de SKYUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.03 M 0.05 2026-08-12 -$0.26 M 0.05 2026-08-11 -$0.64 M 0.05 2026-08-10 -$0.24 M 0.05 2026-08-09 -$0.09 M 0.05 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Sky Protocol (SKY) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Sky Protocol. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SKY / USDT $0.05317 $0.05317 $0.05317 -0.22% 1.01M (USDT) Negociar SKY / USDC $0.05312 $0.05312 $0.05312 -0.26% 1.04M (USDT) Negociar