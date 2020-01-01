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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre SIREN, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre SIREN, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de SIREN (SIREN) hoje

Análise técnica de SIREN (SIREN) hoje

A página de Análise de SIREN fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SIREN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SIREN abaixo.

Variação de preço de SIREN (SIREN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03413--+1.45%-7.34%-93.89%
Saiba mais sobre o preço de SIREN

Indicadores técnicos de SIREN

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SIREN em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 4
Neutro 4
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 3Compra 10
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.02921
0.02921
R2
0.02921
0.0292
R1
0.0292
0.0292
PP
0.0292
0.0292
S1
0.02919
0.02919
S2
0.02919
0.02919
S3
0.02918
0.02919

Sinais de mercado SIREN

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.64M
$1.28 M
$1.92 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.24 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.23 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$1.12 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.11 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de SIREN

Entrada líquidaPreço de SIRENUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SIREN/USDT
$0.03418
$0.03418$0.03418
-0.16%
1.76M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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