Análise técnica de SIREN (SIREN) hoje A página de Análise de SIREN fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SIREN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SIREN abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SIREN (SIREN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03413 -- +1.45% -7.34% -93.89%

Indicadores técnicos de SIREN

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SIREN em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 4 Neutro 4 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 3 Compra 10 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.02921 0.02921 R2 0.02921 0.0292 R1 0.0292 0.0292 PP 0.0292 0.0292 S1 0.02919 0.02919 S2 0.02919 0.02919 S3 0.02918 0.02919

Sinais de mercado SIREN Volume líquido atual de ordens em aberto -0.64M $1.28 M $1.92 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.24 M Vendas ativas de 3 dias $0.23 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $1.12 M Vendas ativas de 7 dias $1.11 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de SIREN Entrada líquida Preço de SIRENUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie SIREN (SIREN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SIREN. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SIREN / USDT $0.03418 $0.03418 $0.03418 -0.16% 1.76M (USDT) Negociar