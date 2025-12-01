Preço de Simon the Gator hoje

O preço ao vivo de Simon the Gator (SIMON) hoje é $ 0.0000517, com uma variação de 2.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SIMON para USD é de $ 0.0000517 por SIMON.

Simon the Gator ocupa atualmente a posição #3315 em capitalização de mercado, totalizando $ 33.44K, com um fornecimento em circulação de 646.75M SIMON. Nas últimas 24 horas, SIMON foi negociado entre $ 0.0000423 (mínimo) e $ 0.0000534 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00509385059964004, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000050063242743342.

No desempenho de curto prazo, SIMON movimentou-se -0.20% na última hora e -4.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 6.93K.

Informações de mercado de Simon the Gator (SIMON)

Classificação No.3315 Capitalização de mercado $ 33.44K$ 33.44K $ 33.44K Volume (24h) $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 35.67K$ 35.67K $ 35.67K Fornecimento Circulante 646.75M 646.75M 646.75M Fornecimento máximo 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Fornecimento total 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Taxa circulante 93.73% Blockchain pública ETH

