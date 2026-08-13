Análise técnica de Sign (SIGN) hoje A página de Análise de Sign fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SIGN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Sign abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Sign (SIGN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.006605 -- -1.64% -24.47% -58.20%

Indicadores técnicos de Sign

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Sign em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 1 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 1 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.006602 0.0066 R2 0.0066 0.006599 R1 0.006599 0.006599 PP 0.006598 0.006598 S1 0.006596 0.006596 S2 0.006595 0.006596 S3 0.006594 0.006595

Sinais de mercado Sign Volume líquido atual de ordens em aberto -0.24M $2.93 M $3.18 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.05 M Vendas ativas de 3 dias $0.05 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.15 M Vendas ativas de 7 dias $0.14 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Sign Entrada líquida Preço de SIGNUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.01 2026-08-12 $0.05 M 0.01 2026-08-11 $0.03 M 0.01 2026-08-10 -$0.03 M 0.01 2026-08-09 -$0.05 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Sign (SIGN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Sign. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SIGN / USDT $0.006605 $0.006605 $0.006605 -1.03% 8.53M (USDT) Negociar SIGN / USDC $0.006595 $0.006595 $0.006595 -1.19% 8.13M (USDT) Negociar