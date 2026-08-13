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Análise técnica de Sign (SIGN) hoje

Análise técnica de Sign (SIGN) hoje

A página de Análise de Sign fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SIGN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Sign abaixo.

Variação de preço de Sign (SIGN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.006605---1.64%-24.47%-58.20%
Saiba mais sobre o preço de Sign

Indicadores técnicos de Sign

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Sign em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 1
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 1Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.006602
0.0066
R2
0.0066
0.006599
R1
0.006599
0.006599
PP
0.006598
0.006598
S1
0.006596
0.006596
S2
0.006595
0.006596
S3
0.006594
0.006595

Sinais de mercado Sign

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.24M
$2.93 M
$3.18 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.15 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.14 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Sign

Entrada líquidaPreço de SIGNUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.01
2026-08-12$0.05 M0.01
2026-08-11$0.03 M0.01
2026-08-10-$0.03 M0.01
2026-08-09-$0.05 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SIGN/USDT
$0.006605
$0.006605$0.006605
-1.03%
8.53M (USDT)
SIGN/USDC
$0.006595
$0.006595$0.006595
-1.19%
8.13M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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