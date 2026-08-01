O que é o ShredN?

O ShredN é um protocolo projetado para abordar a questão da baixa liquidez no mercado de NFTs. Ao contrário de outros protocolos de fragmentação ou AMM para NFTs, o ShredN oferece soluções de liquidez personalizadas para diversos tipos de NFTs, incluindo ERC-721 e ERC-1155. O protocolo diferencia entre IDs ERC-721, permitindo que NFTs com atributos distintos recebam avaliações justas com base em sua raridade.

O que torna o ShredN único?

1. Soluções direcionadas: O ShredN oferece uma gama de soluções de liquidez, como fragmentação, NFT AMM e estratégias de negociação baseadas em características dos NFTs, permitindo que os usuários escolham a opção mais adequada às suas necessidades. 2. Suporte multi-chain: O protocolo suporta todas as principais blockchains públicas onde existem NFTs, visando ampliar o acesso à liquidez em todo o ecossistema NFT. 3. Co-governança comunitária: Os detentores de tokens SHRED podem participar de votações para gerir projetos de NFTs e definir a direção do desenvolvimento do protocolo. 4. Agregação: O ShredN agrega plataformas de liquidez de NFTs já existentes para facilitar uma descoberta de preços mais fluida e aumentar a liquidez.

Para que o ShredN pode ser usado?

Governança Comunitária: Os detentores de tokens SHRED podem votar no desenvolvimento do ShredN e gerir projetos de NFTs listados na plataforma. Redução de taxas: Usuários que possuem tokens SHRED têm benefícios com taxas menores ao negociar NFTs na plataforma. Recompensas por fornecimento de liquidez: As taxas de comissão da plataforma são distribuídas aos provedores de liquidez de NFTs na forma de tokens SHRED.

Qual é o preço atual de ShredN?

O preço em tempo real de ShredN (SHRED) é R$0.0058351683168937800000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como ShredN está posicionado no mercado?

ShredN ocupa atualmente a posição de número #9862 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$58351.7834106157800000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de SHRED?

A oferta circulante de SHRED é de 10000000.0 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de ShredN?

Nas últimas 24 horas, ShredN teve uma variação de preço entre R$0.0058355191627667100000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0063961207468698600000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante ShredN está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

ShredN atingiu um máximo histórico de R$71.7229205946900000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0052600818103225200000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de SHRED hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de ShredN?

A movimentação atual do preço de -4.59% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à BNB Chain Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.