Preço de ShredN (SHRED)
O preço ao vivo de ShredN (SHRED) hoje é $ 0.00116422, com uma variação de 4.59% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHRED para USD é de $ 0.00116422 por SHRED.
ShredN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,642.22, com um fornecimento em circulação de 10.00M SHRED. Nas últimas 24 horas, SHRED foi negociado entre $ 0.00116429 (mínimo) e $ 0.00127614 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 14.31, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00104948.
No desempenho de curto prazo, SHRED movimentou-se -4.59% na última hora e -0.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.43K.
A capitalização de mercado atual de ShredN é $ 11.64K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.43K. A oferta em circulação de SHRED é 10.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 116.42K.
-4.59%
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-0.65%
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Durante o dia de hoje, a variação do preço de ShredN em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de ShredN em USD foi de $ -0.0001045851.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de ShredN em USD foi de $ -0.0001073811.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de ShredN em USD foi de $ -0.8124945876013092.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|-4.59%
|30 dias
|$ -0.0001045851
|-8.98%
|60 dias
|$ -0.0001073811
|-9.22%
|90 dias
|$ -0.8124945876013092
|-0.99%
Em 2040, o preço de ShredN pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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O que é o ShredN?
O ShredN é um protocolo projetado para abordar a questão da baixa liquidez no mercado de NFTs. Ao contrário de outros protocolos de fragmentação ou AMM para NFTs, o ShredN oferece soluções de liquidez personalizadas para diversos tipos de NFTs, incluindo ERC-721 e ERC-1155. O protocolo diferencia entre IDs ERC-721, permitindo que NFTs com atributos distintos recebam avaliações justas com base em sua raridade.
O que torna o ShredN único?
1. Soluções direcionadas: O ShredN oferece uma gama de soluções de liquidez, como fragmentação, NFT AMM e estratégias de negociação baseadas em características dos NFTs, permitindo que os usuários escolham a opção mais adequada às suas necessidades. 2. Suporte multi-chain: O protocolo suporta todas as principais blockchains públicas onde existem NFTs, visando ampliar o acesso à liquidez em todo o ecossistema NFT. 3. Co-governança comunitária: Os detentores de tokens SHRED podem participar de votações para gerir projetos de NFTs e definir a direção do desenvolvimento do protocolo. 4. Agregação: O ShredN agrega plataformas de liquidez de NFTs já existentes para facilitar uma descoberta de preços mais fluida e aumentar a liquidez.
Para que o ShredN pode ser usado?
Governança Comunitária: Os detentores de tokens SHRED podem votar no desenvolvimento do ShredN e gerir projetos de NFTs listados na plataforma. Redução de taxas: Usuários que possuem tokens SHRED têm benefícios com taxas menores ao negociar NFTs na plataforma. Recompensas por fornecimento de liquidez: As taxas de comissão da plataforma são distribuídas aos provedores de liquidez de NFTs na forma de tokens SHRED.
Qual é o preço atual de ShredN?
O preço em tempo real de ShredN (SHRED) é R$0.0058351683168937800000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.
Como ShredN está posicionado no mercado?
ShredN ocupa atualmente a posição de número #9862 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$58351.7834106157800000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.
Qual é a oferta circulante de SHRED?
A oferta circulante de SHRED é de 10000000.0 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.
Qual é a faixa de preço de 24 horas de ShredN?
Nas últimas 24 horas, ShredN teve uma variação de preço entre R$0.0058355191627667100000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0063961207468698600000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.
Quão distante ShredN está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?
ShredN atingiu um máximo histórico de R$71.7229205946900000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0052600818103225200000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.
Quão ativo está o trading de SHRED hoje?
O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.
O que está influenciando a direção recente da tendência de ShredN?
A movimentação atual do preço de -4.59% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à BNB Chain Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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