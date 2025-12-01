Preço de Shopify hoje

O preço ao vivo de Shopify (SHOPON) hoje é $ 158.29, com uma variação de 0.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHOPON para USD é de $ 158.29 por SHOPON.

Shopify ocupa atualmente a posição #2365 em capitalização de mercado, totalizando $ 561.12K, com um fornecimento em circulação de 3.54K SHOPON. Nas últimas 24 horas, SHOPON foi negociado entre $ 158 (mínimo) e $ 158.93 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 484.91787532574256, enquanto a mínima histórica foi de $ 136.8834891955334.

No desempenho de curto prazo, SHOPON movimentou-se -0.01% na última hora e +7.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 105.34K.

Informações de mercado de Shopify (SHOPON)

Classificação No.2365 Capitalização de mercado $ 561.12K$ 561.12K $ 561.12K Volume (24h) $ 105.34K$ 105.34K $ 105.34K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 561.12K$ 561.12K $ 561.12K Fornecimento Circulante 3.54K 3.54K 3.54K Fornecimento total 3,544.86439144 3,544.86439144 3,544.86439144 Blockchain pública ETH

