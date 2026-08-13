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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre MyShell Token, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre MyShell Token, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de MyShell Token (SHELL) hoje

Análise técnica de MyShell Token (SHELL) hoje

A página de Análise de MyShell Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SHELL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MyShell Token abaixo.

Variação de preço de MyShell Token (SHELL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01981--+8.84%+1.22%-49.57%
Saiba mais sobre o preço de MyShell Token

Indicadores técnicos de MyShell Token

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do MyShell Token em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 3
Neutro 5
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:NeutroVenda 3Neutro 5Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01987
0.01986
R2
0.01986
0.01984
R1
0.01984
0.01984
PP
0.01983
0.01983
S1
0.01981
0.01981
S2
0.0198
0.01981
S3
0.01978
0.0198

Sinais de mercado MyShell Token

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.13M
$6.61 M
$6.74 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.07 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.08 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.03M
Compras ativas de 7 dias
$0.52 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.49 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de MyShell Token

Entrada líquidaPreço de SHELLUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.02
2026-08-12$0.02 M0.02
2026-08-11-$0.10 M0.02
2026-08-10-$0.12 M0.02
2026-08-09$0.14 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SHELL/USDT
$0.01981
$0.01981$0.01981
+0.55%
3.05M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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SHELL
SHELL
USD
USD

1 SHELL = 0.01981 USD