Análise técnica de MyShell Token (SHELL) hoje A página de Análise de MyShell Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SHELL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MyShell Token abaixo. Cadastrar

Variação de preço de MyShell Token (SHELL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01981 -- +8.84% +1.22% -49.57%

Indicadores técnicos de MyShell Token

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do MyShell Token em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 3 Neutro 5 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Neutro Venda 3 Neutro 5 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01987 0.01986 R2 0.01986 0.01984 R1 0.01984 0.01984 PP 0.01983 0.01983 S1 0.01981 0.01981 S2 0.0198 0.01981 S3 0.01978 0.0198

Sinais de mercado MyShell Token Volume líquido atual de ordens em aberto -0.13M $6.61 M $6.74 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.07 M Vendas ativas de 3 dias $0.08 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.03M Compras ativas de 7 dias $0.52 M Vendas ativas de 7 dias $0.49 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de MyShell Token Entrada líquida Preço de SHELLUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.02 2026-08-12 $0.02 M 0.02 2026-08-11 -$0.10 M 0.02 2026-08-10 -$0.12 M 0.02 2026-08-09 $0.14 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie MyShell Token (SHELL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MyShell Token. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SHELL / USDT $0.01981 $0.01981 $0.01981 +0.55% 3.05M (USDT) Negociar