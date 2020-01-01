Análise técnica de ShareX (SHARE) hoje A página de Análise de ShareX fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SHARE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ShareX abaixo. Cadastrar

Variação de preço de ShareX (SHARE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.331 -- +19.02% +60.91% +30.77%

Indicadores técnicos de ShareX

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ShareX em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 5 Neutro 4 Compra 17 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 5 Neutro 4 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.3313 0.3308 R2 0.3308 0.3305 R1 0.3305 0.3303 PP 0.33 0.33 S1 0.3297 0.3297 S2 0.3292 0.3295 S3 0.3289 0.3292

Sinais de mercado ShareX Volume líquido atual de ordens em aberto 0.00M $0.02 M $0.02 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.00 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.00 M Vendas ativas de 7 dias $0.00 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de ShareX Entrada líquida Preço de SHAREUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie ShareX (SHARE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ShareX. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SHARE / USDT $0.331 $0.331 $0.331 +0.03% 196.39K (USDT) Negociar