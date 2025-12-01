Preço de SHARDS hoje

O preço ao vivo de SHARDS (SHARD) hoje é $ 0.001615, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHARD para USD é de $ 0.001615 por SHARD.

SHARDS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SHARD. Nas últimas 24 horas, SHARD foi negociado entre $ 0.001615 (mínimo) e $ 0.001615 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SHARD movimentou-se 0.00% na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de SHARDS (SHARD)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de SHARDS é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de SHARD é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.62M.