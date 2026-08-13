Análise técnica de Songbird (SGB) hoje A página de Análise de Songbird fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SGB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Songbird abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Songbird (SGB) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0009744 -- -7.90% -4.39% -45.87%

Fluxo de capital de Songbird Entrada líquida Preço de SGBUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Songbird (SGB) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Songbird. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SGB / USDT $0.0009743 $0.0009743 $0.0009743 -2.08% 59.83M (USDT) Negociar