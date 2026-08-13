Preço de Sentism hoje

O preço ao vivo de Sentism (SENTIS) hoje é R$ 0,2205, com uma variação de 0,74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SENTIS para BRL é de R$ 0,2205 por SENTIS.

Sentism ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando R$ 43.22M, com um fornecimento em circulação de 196.00M SENTIS. Nas últimas 24 horas, SENTIS foi negociado entre R$ 0,2144 (mínimo) e R$ 0,22511 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SENTIS movimentou-se -0,03% na última hora e +5,64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 35.48K.

Informações de mercado de Sentism (SENTIS)

Capitalização de mercado R$ 43.22MR$ 43.22M R$ 43.22M Volume (24h) R$ 35.48KR$ 35.48K R$ 35.48K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 220,50MR$ 220,50M R$ 220,50M Fornecimento Circulante 196.00M 196.00M 196.00M Fornecimento máximo 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Fornecimento total 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Taxa circulante 19,60% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Sentism é R$ 43.22M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 35.48K. A oferta em circulação de SENTIS é 196.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 220,50M.