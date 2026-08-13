Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Sentient, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Sentient, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre SENT

Informações sobre preços de SENT

O que é SENT

Whitepaper de SENT

Site oficial do SENT

Tokenomics de SENT

Previsão de preço de SENT

Histórico de preço de SENT

Guia de compra de SENT

Conversor de SENT para moeda Fiat

Spot SENT

Futuros USDT-M de SENT

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Sentient (SENT) hoje

Análise técnica de Sentient (SENT) hoje

A página de Análise de Sentient fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SENT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Sentient abaixo.

Variação de preço de Sentient (SENT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01324---1.71%-7.29%-18.12%
Saiba mais sobre o preço de Sentient

Indicadores técnicos de Sentient

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Sentient em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 3
Compra 17
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 2Compra 12
Indicadores técnicos:NeutroVenda 6Neutro 1Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01321
0.0132
R2
0.0132
0.0132
R1
0.0132
0.0132
PP
0.01319
0.01319
S1
0.01319
0.01319
S2
0.01318
0.01319
S3
0.01318
0.01318

Sinais de mercado Sentient

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.36M
$2.84 M
$3.20 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.06 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.16 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.16 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Sentient

Entrada líquidaPreço de SENTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.02 M0.01
2026-08-12$0.01 M0.01
2026-08-11$0.08 M0.01
2026-08-10$0.02 M0.01
2026-08-09-$0.02 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Sentient

Negocie Sentient (SENT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Sentient.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SENT/USDT
$0.01324
$0.01324$0.01324
0.00%
4.54M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de SENT para USD

Montante

SENT
SENT
USD
USD

1 SENT = 0.01324 USD