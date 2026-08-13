Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Scroll, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Scroll, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre SCR

Informações sobre preços de SCR

O que é SCR

Whitepaper de SCR

Site oficial do SCR

Tokenomics de SCR

Previsão de preço de SCR

Histórico de preço de SCR

Guia de compra de SCR

Conversor de SCR para moeda Fiat

Spot SCR

Futuros USDT-M de SCR

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Scroll (SCR) hoje

Análise técnica de Scroll (SCR) hoje

A página de Análise de Scroll fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SCR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Scroll abaixo.

Variação de preço de Scroll (SCR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0201--+5.23%-20.53%-61.59%
Saiba mais sobre o preço de Scroll

Indicadores técnicos de Scroll

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Scroll em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 10
Neutro 1
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 0Compra 12
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0201
0.02009
R2
0.02009
0.02009
R1
0.02009
0.02009
PP
0.02008
0.02008
S1
0.02008
0.02008
S2
0.02007
0.02008
S3
0.02007
0.02007

Sinais de mercado Scroll

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.44M
$6.30 M
$6.74 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.03 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.11 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.11 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Scroll

Entrada líquidaPreço de SCRUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.02
2026-08-12$0.00 M0.02
2026-08-11-$0.06 M0.02
2026-08-10$0.12 M0.02
2026-08-09$0.03 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Scroll

Negocie Scroll (SCR) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Scroll.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SCR/USDT
$0.0201
$0.0201$0.0201
-1.51%
2.49M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de SCR para USD

Montante

SCR
SCR
USD
USD

1 SCR = 0.0201 USD