Análise técnica de Scallop (SCA) hoje A página de Análise de Scallop fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SCA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Scallop abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Scallop (SCA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0054 -- -22.86% -37.94% -73.92%

Fluxo de capital de Scallop Entrada líquida Preço de SCAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-04 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Scallop (SCA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Scallop. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SCA / USDT $0.0054 $0.0054 $0.0054 -10.00% 351.84K (USDT) Negociar