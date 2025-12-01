Preço de SharpLink Gaming hoje

O preço ao vivo de SharpLink Gaming (SBETON) hoje é $ 10.33, com uma variação de 0.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SBETON para USD é de $ 10.33 por SBETON.

SharpLink Gaming ocupa atualmente a posição #2864 em capitalização de mercado, totalizando $ 172.14K, com um fornecimento em circulação de 16.66K SBETON. Nas últimas 24 horas, SBETON foi negociado entre $ 10.29 (mínimo) e $ 10.38 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 19.465904770814774, enquanto a mínima histórica foi de $ 8.689589463278585.

No desempenho de curto prazo, SBETON movimentou-se -0.10% na última hora e +8.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.66K.

Informações de mercado de SharpLink Gaming (SBETON)

Classificação No.2864 Capitalização de mercado $ 172.14K$ 172.14K $ 172.14K Volume (24h) $ 54.66K$ 54.66K $ 54.66K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 172.14K$ 172.14K $ 172.14K Fornecimento Circulante 16.66K 16.66K 16.66K Fornecimento total 16,663.91096867 16,663.91096867 16,663.91096867 Blockchain pública ETH

