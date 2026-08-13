Análise técnica de Sapien (SAPIEN) hoje A página de Análise de Sapien fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SAPIEN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Sapien abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Sapien (SAPIEN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.07726 -- -3.12% -3.03% -40.09%

Indicadores técnicos de Sapien

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Sapien em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 2 Compra 16 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 1 Compra 12 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 1 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.07731 0.07728 R2 0.07728 0.07727 R1 0.07727 0.07726 PP 0.07724 0.07724 S1 0.07723 0.07723 S2 0.0772 0.07722 S3 0.07719 0.0772

Sinais de mercado Sapien Volume líquido atual de ordens em aberto -0.74M $3.49 M $4.23 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.04 M Vendas ativas de 3 dias $0.05 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.03M Compras ativas de 7 dias $0.10 M Vendas ativas de 7 dias $0.13 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Sapien Entrada líquida Preço de SAPIENUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.08 2026-08-12 $0.01 M 0.08 2026-08-11 -$0.03 M 0.08 2026-08-10 $0.00 M 0.08 2026-08-09 -$0.02 M 0.08 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Sapien (SAPIEN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Sapien. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SAPIEN / USDT $0.07735 $0.07735 $0.07735 -1.51% 721.70K (USDT) Negociar SAPIEN / USDC $0.07723 $0.07723 $0.07723 -1.40% 706.21K (USDT) Negociar