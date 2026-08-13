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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Sapien, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Sapien, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Sapien (SAPIEN) hoje

Análise técnica de Sapien (SAPIEN) hoje

A página de Análise de Sapien fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SAPIEN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Sapien abaixo.

Variação de preço de Sapien (SAPIEN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.07726---3.12%-3.03%-40.09%
Saiba mais sobre o preço de Sapien

Indicadores técnicos de Sapien

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Sapien em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 2
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 1Compra 12
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 1Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.07731
0.07728
R2
0.07728
0.07727
R1
0.07727
0.07726
PP
0.07724
0.07724
S1
0.07723
0.07723
S2
0.0772
0.07722
S3
0.07719
0.0772

Sinais de mercado Sapien

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.74M
$3.49 M
$4.23 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.03M
Compras ativas de 7 dias
$0.10 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.13 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Sapien

Entrada líquidaPreço de SAPIENUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.08
2026-08-12$0.01 M0.08
2026-08-11-$0.03 M0.08
2026-08-10$0.00 M0.08
2026-08-09-$0.02 M0.08

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SAPIEN/USDT
$0.07735
$0.07735$0.07735
-1.51%
721.70K (USDT)
SAPIEN/USDC
$0.07723
$0.07723$0.07723
-1.40%
706.21K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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SAPIEN
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