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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre SaharaAI, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre SaharaAI, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de SaharaAI (SAHARA) hoje

Análise técnica de SaharaAI (SAHARA) hoje

A página de Análise de SaharaAI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SAHARA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SaharaAI abaixo.

Variação de preço de SaharaAI (SAHARA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.007747---9.78%-18.80%-79.82%
Saiba mais sobre o preço de SaharaAI

Indicadores técnicos de SaharaAI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SaharaAI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 1
Neutro 3
Compra 22
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:Compra forteVenda 1Neutro 3Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00774
0.007739
R2
0.007739
0.007737
R1
0.007737
0.007737
PP
0.007736
0.007736
S1
0.007733
0.007734
S2
0.007732
0.007734
S3
0.00773
0.007732

Sinais de mercado SaharaAI

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.03M
$1.41 M
$1.38 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.14 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.14 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.03M
Compras ativas de 7 dias
$0.51 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.54 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de SaharaAI

Entrada líquidaPreço de SAHARAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.01
2026-08-12-$0.02 M0.01
2026-08-11-$0.14 M0.01
2026-08-10-$0.06 M0.01
2026-08-09-$0.03 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie SaharaAI (SAHARA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SaharaAI.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SAHARA/USDT
$0.007747
$0.007747$0.007747
-1.22%
7.66M (USDT)
SAHARA/USDC
$0.007727
$0.007727$0.007727
-1.27%
6.74M (USDT)
SAHARA/USD1
$0.007743
$0.007743$0.007743
-1.13%
7.11M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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SAHARA
SAHARA
USD
USD

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