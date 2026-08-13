Análise técnica de SaharaAI (SAHARA) hoje A página de Análise de SaharaAI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SAHARA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SaharaAI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SaharaAI (SAHARA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.007747 -- -9.78% -18.80% -79.82%

Indicadores técnicos de SaharaAI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SaharaAI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 1 Neutro 3 Compra 22 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Compra forte Venda 1 Neutro 3 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00774 0.007739 R2 0.007739 0.007737 R1 0.007737 0.007737 PP 0.007736 0.007736 S1 0.007733 0.007734 S2 0.007732 0.007734 S3 0.00773 0.007732

Sinais de mercado SaharaAI Volume líquido atual de ordens em aberto 0.03M $1.41 M $1.38 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.14 M Vendas ativas de 3 dias $0.14 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.03M Compras ativas de 7 dias $0.51 M Vendas ativas de 7 dias $0.54 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de SaharaAI Entrada líquida Preço de SAHARAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.01 2026-08-12 -$0.02 M 0.01 2026-08-11 -$0.14 M 0.01 2026-08-10 -$0.06 M 0.01 2026-08-09 -$0.03 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie SaharaAI (SAHARA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SaharaAI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SAHARA / USDT $0.007747 $0.007747 $0.007747 -1.22% 7.66M (USDT) Negociar SAHARA / USDC $0.007727 $0.007727 $0.007727 -1.27% 6.74M (USDT) Negociar SAHARA / USD1 $0.007743 $0.007743 $0.007743 -1.13% 7.11M (USDT) Negociar